Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе

Одесса, 22 августа. Британский режиссер Терри Гиллиам навлек на себя гнев фанатов после оговорки на фестивале в Одессе. В ответ на участника группы «Монти Пайтон» обрушилась критика.

Автор культовой картины «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиам стал особым гостем Международного фестиваля в Одессе. Режиссер получил почетную награду за вклад в кинематограф, после чего произнес благодарственную речь, в которой произнес «Thank you Russia. Thank you Odessa» («Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса»). Ошибка дорого обошлась Гиллиаму: украинцы стали писать ему оскорбления на Facebook, однако некоторые фанаты все же вступились за режиссера.

Стоит отметить, что Гиллиам поспешил исправить оплошность. Режиссер опубликовал пост, в котором принес извинения обидчивым поклонникам и списал свою забывчивость на «особую атмосферу».

Не менее громкий скандал произошел между актрисой Барбарой Брыльской и Иваном Охлобыстиным. Звезда ответила на резкое высказывание артиста, который оскорбил ее по ошибке.