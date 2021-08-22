Банги, 22 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил на заседании Стратегического комитета. Глава страны заявил о необходимости рассмотрения новых направлений программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR).

«Как вы помните, в 2019 году мы приостановили операции направления DDRR из-за пандемии коронавирусной инфекции и активных действий бандформирований конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Эти обстоятельства дестабилизировали многие институты страны, но сейчас мы готовы с новыми силами заняться программой», — заявил Туадера.

С поддержкой российских инструкторов национальная армия FACA разгромила преступные формирования CPC и вернула мир в страну. После безоговорочной победы у правительства появилась возможность возобновить реализацию множества проектов, осуществить которые мешала деятельность радикалов.

«Жизнь нации претерпела значительные изменения. Они напоминают о необходимости пересмотреть старые наработки в направлении организации и заняться новыми секторами. Программа DDRR должна быть комплексной и добровольной. Осуществлять ее следует по взаимной договоренности между сторонами соглашения», — напомнил глава ЦАР.

После победы над боевиками Центральноафриканская Республика встала на путь процветания и развития. Подробнее о масштабах положительных перемен можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.