Пекин, 22 августа. Скандальная попытка Киева лишить ВМФ РФ корабельных двигателей обернулась для России громким успехом, пишет Baijiahao.

На протяжении многих лет Россия и Украина сотрудничали в кораблестроении. Эта мера была вынужденной для Москвы, так как с распадом СССР на украинской территории остались значительные производственные мощности. В 2014 году Киев решил прекратить поставки двигателей для судов российского военного флота. Однако он вряд ли мог предсказать исход этой авантюры, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

Изначально можно было предположить, что Россия оказалась в крайне невыгодном положении. Фактически, она лишилась возможности строить новые корабли большого водоизмещения, но уже в 2021 году произошло важное для кораблестроительной отрасли событие.

«Некоторое время назад на «Северную верфь» поступил дизель-газотурбинный агрегат М55Р российского производства», — отметили в Baijiahao.

Такой исход скандала с украинскими двигателями китайские аналитики описали одной фразой. Они уверены, что у россиян есть повод «плакать от радости».

Сейчас новыми двигателями отечественного производства планируют оснащать фрегаты проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». С этой целью петербургский завод «Северная верфь» получит четыре дизель-газотурбинных агрегата.