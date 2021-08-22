Елена Веснина пропустит US Open из-за травмы

Москва, 22 августа. Серебряный призер 32-х летних Олимпийских игр в Токио Елена Веснина пропустит открытый чемпионат США из-за повреждения.

Спортсменка повредила ахиллово сухожилие на Олимпиаде в Японии. Теперь Весниной предстоит пройти курс консервативного лечения. О хирургическом вмешательстве речь на данный момент не идет.

«Мои планы изменились. К сожалению, я не буду играть в Нью-Йорке. У меня все еще есть некоторые проблемы из-за травмы ахиллова сухожилия, которую я получила в Токио. Мне понадобится больше времени на восстановление, чем я ожидала. Надеюсь скоро всех вас увидеть. Берегите себя», — сообщила прославленная спортсменка у себя в Instagram.

Елена Веснина уже выигрывала открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки в своей карьере. Достижение датировано 2014 годом, когда теннисистка выступала в парном разряде вместе с другой российской спортсменкой Екатериной Макаровой. Пока нет информации, когда серебряный призер Олимпиады получит от медицинского штаба разрешение на участие в тренировочном процессе.

Ранее стало известно, что несколько человек из делегации Паралимпийского комитета России получили положительные ответы в результате тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Заразившиеся на данный момент находятся на карантине в Токио перед стартом соревнований, который запланирован на 24 августа.