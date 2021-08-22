Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 16:12
16:09
Общество
Жительницу Красноярского края наградили «Ладой» за крупнейший томат в истории города
16:06
Армия
В США рассказали о главных слабостях Пентагона перед Россией
16:03
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
16:01
Шоу-бизнес
Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года
16:00
Видео
Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
15:59
Экономика
Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа
15:58
Весь мир
Глава ЦАР заявил о возобновлении работы над программой разоружения
15:56
Общество
Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе
15:56
Происшествия
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207
15:54
Политика
Борис Джонсон анонсировал дату экстренного саммита G7 по Афганистану
Все новости

Елена Веснина пропустит US Open из-за травмы
Спорт
Елена Веснина пропустит US Open из-за травмы
Global Look Press  /  Du Xiaoyi / XinHua

Москва, 22 августа. Серебряный призер 32-х летних Олимпийских игр в Токио Елена Веснина пропустит открытый чемпионат США из-за повреждения.

Спортсменка повредила ахиллово сухожилие на Олимпиаде в Японии. Теперь Весниной предстоит пройти курс консервативного лечения. О хирургическом вмешательстве речь на данный момент не идет.

«Мои планы изменились. К сожалению, я не буду играть в Нью-Йорке. У меня все еще есть некоторые проблемы из-за травмы ахиллова сухожилия, которую я получила в Токио. Мне понадобится больше времени на восстановление, чем я ожидала. Надеюсь скоро всех вас увидеть. Берегите себя», — сообщила прославленная спортсменка у себя в Instagram.

Елена Веснина уже выигрывала открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки в своей карьере. Достижение датировано 2014 годом, когда теннисистка выступала в парном разряде вместе с другой российской спортсменкой Екатериной Макаровой. Пока нет информации, когда серебряный призер Олимпиады получит от медицинского штаба разрешение на участие в тренировочном процессе.

Ранее стало известно, что несколько человек из делегации Паралимпийского комитета России получили положительные ответы в результате тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Заразившиеся на данный момент находятся на карантине в Токио перед стартом соревнований, который запланирован на 24 августа.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Елена Веснина пропустит US Open из-за травмы
теннис веснина us open
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru