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Каскадер обвинила Полину Гагарину в искажении фактов о съемках клипа

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:53
Шоу-бизнес
Каскадер обвинила Полину Гагарину в искажении фактов о съемках клипа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 22 августа. Популярная российская исполнительница Полина Гагарина подверглась жесткой критике. Звезду пристыдили за сокрытие правды о съемках нового клипа «Вчера».

Накануне артистка представила новый клип на трогательную композицию. В клипе Гагарина очень рисковала, выпрыгивая на ходу из машины, а также, когда танцевала на оживленной автостраде. Во время очередного общения с фанатами 34-летняя блондинка без стеснения заявила, что все трюки в клипе она выполняла сама и не обращалась за помощью к профессионалам.

Однако некоторым подписчикам это не понравилось. Спустя время в Instagram появилось разоблачение слов исполнительницы. Выяснилось, что на съемках своей жизнью рисковала вовсе не Гагарина, а дублер и актриса Светлана Токарская-Пасхина. Об этом сообщила возмущенная коллега Александра Шелепова в Stories Instagram и в интервью.

«Очень некрасиво, Полина, присваивать себе славу каскадера. Светлана была в тот день на высоте!»; «Просто здравствуй, просто как дела! Ну зачем врать, ты же не Том Круз! Дублеры всегда выполняют суперсложные вещи и заслуживают упоминания», — слова каскадера приводит издание StarHit.

Многие поддержали Шелепову, отмечая, что любая профессиональная работа должна вознаграждаться достойно не только деньгами, но и упоминанием.

Ранее поклонники активно обсуждали обувь, в которой Гагарина появилась на гала-концерте в честь открытия фестиваля «Новая волна» в Сочи. Босоножки звезды стоят 85 тысяч рублей.

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