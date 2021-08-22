Каскадер обвинила Полину Гагарину в искажении фактов о съемках клипа

Москва, 22 августа. Популярная российская исполнительница Полина Гагарина подверглась жесткой критике. Звезду пристыдили за сокрытие правды о съемках нового клипа «Вчера».

Накануне артистка представила новый клип на трогательную композицию. В клипе Гагарина очень рисковала, выпрыгивая на ходу из машины, а также, когда танцевала на оживленной автостраде. Во время очередного общения с фанатами 34-летняя блондинка без стеснения заявила, что все трюки в клипе она выполняла сама и не обращалась за помощью к профессионалам.

Однако некоторым подписчикам это не понравилось. Спустя время в Instagram появилось разоблачение слов исполнительницы. Выяснилось, что на съемках своей жизнью рисковала вовсе не Гагарина, а дублер и актриса Светлана Токарская-Пасхина. Об этом сообщила возмущенная коллега Александра Шелепова в Stories Instagram и в интервью.

«Очень некрасиво, Полина, присваивать себе славу каскадера. Светлана была в тот день на высоте!»; «Просто здравствуй, просто как дела! Ну зачем врать, ты же не Том Круз! Дублеры всегда выполняют суперсложные вещи и заслуживают упоминания», — слова каскадера приводит издание StarHit.