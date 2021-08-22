Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207

Порт-о-Пренс, 22 августа. Жертвами разрушительного землетрясения на Гаити стали 2207 человек, передает служба гражданской обороны страны.

Ранее сообщалось, что число погибших достигло 2189, а пострадали более 12 тысяч местных жителей. По оценкам экспертов ЮНИСЕФ, катастрофа коснулась свыше 1 миллиона гаитянцев, более 500 тысяч из них — дети.

Сейсмическая активность магнитудой 7,2 балла была зафиксирована у побережья Гаити 14 августа. Эпицентр подземных толчков находился в восьми км от города Пети-Тру-де-Нип, они ощущались в радиусе 320 км.