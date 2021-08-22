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В Минобороны РФ рассказали, как не попасть под контроль зарубежных центров влияния

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:51
Армия
В Минобороны РФ рассказали, как не попасть под контроль зарубежных центров влияния
ИА Политика Сегодня  /  Алла Ларионова

Москва, 22 августа. Системная политика необходима в области обеспечения кибер-информационной и психо-эмоциональной безопасности, чтобы не уступить контроль над жизнями зарубежным центрам влияния.

На сегодняшний день у российской молодежи отсутствует ментальный иммунитет к различным, принесенным извне, чужим ценностям и целям. Вследствие этого создается уязвимость национальной безопасности, считает советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий.

По его мнению, необходимо ввести в правовое поле такие понятия, как индикаторы психо-эмоциональной устойчивости. Это должно помочь государству сохранять дееспособность в случае киберударных операций и агрессивного ментального воздействия на Россию, добавил он.

«Без системной политики в области обеспечения кибер-информационной и психо-эмоциональной безопасности мы можем постепенно уступить контроль над нашей жизнью зарубежным технологиям и центрам влияния», — уточнил Ильницкий.

Если страна упустит контроль и инициативу в этой сфере, то проиграет ментальную войну и лишится суверенитета, резюмировал советник министра обороны. Кроме этого, Андрей Ильницкий призвал проводить экспертизы проектов, связанных с применением искусственного интеллекта.

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