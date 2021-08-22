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Генконструктор «Кронштадта» заявил, что российские БПЛА не уступают западным аналогам
Технологии
Генконструктор «Кронштадта» заявил, что российские БПЛА не уступают западным аналогам
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 22 августа. Российские БПЛА «Орион» создаются с применением современных технологий, которые не уступают мировому уровню, заявил генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков.

В интервью ТАСС Долженков заявил, что российские беспилотники не уступают западным аналогам, в том числе китайским и израильским аппаратам. При этом он заявил, что при создании подобной техники определяющим является искусственный интеллект.

«Это главное, на что надо обращать внимание, на что делать ставку и акцент. А сам летательный аппарат — это уже более низкий уровень реализации этого тренда», — заявил он.

Ранее сообщалось, что компания «Кронштадт» разрабатывает беспилотники, которые смогут самостоятельно обходить системы ПВО. Дроны будут автоматически анализировать обстановку на поле боя и принимать необходимые решения.

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россия бпла орион
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