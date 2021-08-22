В Башкирии пожарный реанимировал едва не утонувшего в водоеме ребенка

Уфа, 22 августа. Сотрудник МЧС вытащил из воды мальчика, который не подавал признаков жизни. Он его реанимировал семь минут до приезда скорой помощи.

Начальник пожарной части отдыхал со своей семьей на пляже. В один момент девочка увидела лежащего в воде мальчика и начала просить о помощи у взрослых. Сотрудник МЧС незамедлительно вытащил ребенка на берег и стал оказывать ему первую помощь — непрямой массаж сердца.

В течение семи минут, пока ехала скорая помощь, мужчина реанимировал пострадавшего. Он ни на секунду не отпускал ребенка, несмотря на то, что очевидцы произошедшего ему говорили, что это бесполезно. Десятилетнего мальчика на скорой помощи увезли в больницу. Его жизни теперь ничего не угрожает.

Утопающего в Москве-реке мужчину спас мимо проплывающий теплоход, сообщал ФАН. Инцидент произошел возле Краснохолмского моста.