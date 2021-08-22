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Минобороны РФ призвало проводить экспертизы проектов, связанных с применением ИИ
Армия
Минобороны РФ призвало проводить экспертизы проектов, связанных с применением ИИ
Пресс-службы Минобороны РФ

Кубинка, 22 августа. Проекты, связанные с использованием технологии искусственного интеллекта, должны быть подвергнуты обязательным экспертизам, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

Представитель оборонного ведомства на конференции, которая проходит в рамках военно-технического форума «Армия-2021», призвал профильные силовые структуры проводить строгую и безусловную государственную экспертизу подобных проектов. По его словам, недостаточные компетенции, объективная неготовность «принимающих решения» к внедрению систем с элементами ИИ являются «серьезной управленческой угрозой».

Ильинский отметил, что большую опасность представляет получение фактического управления подобными системами людьми, у которых де-юре нет на это полномочий. По словам военного, такие структуры могут быть как внутри страны, так и за рубежом.

«В такой ситуации — пусть и незлонамеренное, но некомпетентное использование ИИ в системе принятия решений может стать роковым», — заключил советник министра обороны.

Ранее сообщалось, что новый беспилотный вертолет БВС-ВТ 450 презентовали на форуме «Армия-2021». Новый вертолет может вести мониторинг объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, а также применяться для наблюдения за экологической обстановкой.

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