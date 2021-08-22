Владимир Путин заявил, что государство будет поддерживать волонтерское движение

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин выразил благодарность МИД РФ за работу, а также объявил о дальнейшей поддержки волонтерского движения в стране.

По словам российского лидера, государство окажет всяческую поддержку волонтерскому движению. Он отметил важность исторической памяти для народа, который хочет сохраниться. Путин благодарил представителей МИД РФ, которые работают над сохранением исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия справляется с пандемией эффективнее других стран. В стране практически удалось восстановить докризисный уровень экономики.