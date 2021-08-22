Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 16:11
16:09
Общество
Жительницу Красноярского края наградили «Ладой» за крупнейший томат в истории города
16:06
Армия
В США рассказали о главных слабостях Пентагона перед Россией
16:03
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
16:01
Шоу-бизнес
Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года
16:00
Видео
Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
15:59
Экономика
Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа
15:58
Весь мир
Глава ЦАР заявил о возобновлении работы над программой разоружения
15:56
Общество
Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе
15:56
Происшествия
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207
15:54
Политика
Борис Джонсон анонсировал дату экстренного саммита G7 по Афганистану
Все новости

Владимир Путин заявил, что государство будет поддерживать волонтерское движение

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:44
Общество
Владимир Путин заявил, что государство будет поддерживать волонтерское движение
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин выразил благодарность МИД РФ за работу, а также объявил о дальнейшей поддержки волонтерского движения в стране.

По словам российского лидера, государство окажет всяческую поддержку волонтерскому движению. Он отметил важность исторической памяти для народа, который хочет сохраниться. Путин благодарил представителей МИД РФ, которые работают над сохранением исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия справляется с пандемией эффективнее других стран. В стране практически удалось восстановить докризисный уровень экономики.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Владимир Путин заявил, что государство будет поддерживать волонтерское движение
путин мид волонтеры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru