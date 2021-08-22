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Педро Кастильо назначил нового главу МИД Перу
Весь мир
Педро Кастильо назначил нового главу МИД Перу
wikimedia.org  /  Brindada por Oscar Maurtua a mi persona

Лима, 22 августа. Президент Перу Педро Кастильо назначил нового министра иностранных дел. Им стал Оскар Мауртуа.

После церемонии назначения Мауртуа обратился к представителям средств массовой информации и заверил, что двери его министерства будут всегда открыты для журналистов, поскольку он готов сотрудничать для решения наиболее насущных проблем страны.

Мауртуа сообщил, что принял предложение занять этот пост, поскольку оно поступило от демократического правительства Кастильо. Министр не поделился планами о своих первых шагах на посту главы МИД, заявив, что он должен быть в курсе всего происходящего, прежде чем принимать какие-либо решения.

До своего назначения Мауртуа занимал должность президента Перуанского общества международного права, был членом Специального комитета по иностранным делам Ассоциации адвокатов Лимы и членом Президентского совета судей. Мауртуа — юрист и опытный дипломат, работал послом в Канаде, Боливии, Таиланде и Эквадоре в период с 1985 по 2002 год. С августа 2005 по июль 2006 года, он занимал пост министра иностранных дел при администрации Алехандро Толедо.

Оскар Мауртуа занял должность главы внешнеполитического ведомства после отставки предыдущего министра Эктора Бехара, который продержался на посту всего несколько недель и был вынужден подать в отставку 18 августа после волны критики со стороны оппозиции и представителей командования ВМФ. Причиной для критики послужили высказывания Бехара в отношении ВМФ страны, в которых экс-министр обвинил представителей флота в терроризме.

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