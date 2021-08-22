Путин поддержал идею Лаврова об учреждении Дня поисковика в России

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин поддержал идею учредить День поисковика. Такое предложение выдвинул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский лидер положительно оценил идею министра иностранных дел об учреждении нового праздника. Владимир Путин также поблагодарил внешнеполитическое ведомство за работу по сохранению исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны.

МИД РФ действует в национальных интересах страны, отметил ранее глава государства. Путин шутливо напомнил Лаврову, что он занимает должность министра иностранных дел, а не обороны.