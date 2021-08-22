Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 16:11
16:09
Общество
Жительницу Красноярского края наградили «Ладой» за крупнейший томат в истории города
16:06
Армия
В США рассказали о главных слабостях Пентагона перед Россией
16:03
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
16:01
Шоу-бизнес
Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года
16:00
Видео
Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
15:59
Экономика
Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа
15:58
Весь мир
Глава ЦАР заявил о возобновлении работы над программой разоружения
15:56
Общество
Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе
15:56
Происшествия
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207
15:54
Политика
Борис Джонсон анонсировал дату экстренного саммита G7 по Афганистану
Все новости

Путин призвал реализовывать все обещания «Единой России»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:50
Политика
Путин призвал реализовывать все обещания «Единой России»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин встретился с представителями «Единой России».

Глава государства в ходе своего выступления отметил, что все обещания, данные партией, должны быть реализованы. Вместе с тем Путин подчеркнул, что инициативы «Единой России» должны приносить максимальный эффект.

Президент также подчеркнул, что партию на грядущих выборах возглавят пять эффективных представителей.

«Пятерка лидеров списка состоит из известных всем гражданам страны, лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений», — сказал он.

В их число вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Стоит отметить, что в период с 17 по 19 сентября в России состоятся думские выборы. В них примут участие представители партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».

Ранее Путин рассказал, что поможет одержать победу над пандемией. По его словам для этого необходимо увеличить количество вакцинированных граждан.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин призвал реализовывать все обещания «Единой России»
путин россия ер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru