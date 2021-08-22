Путин призвал реализовывать все обещания «Единой России»

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин встретился с представителями «Единой России».

Глава государства в ходе своего выступления отметил, что все обещания, данные партией, должны быть реализованы. Вместе с тем Путин подчеркнул, что инициативы «Единой России» должны приносить максимальный эффект.

Президент также подчеркнул, что партию на грядущих выборах возглавят пять эффективных представителей.

«Пятерка лидеров списка состоит из известных всем гражданам страны, лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений», — сказал он.

В их число вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Стоит отметить, что в период с 17 по 19 сентября в России состоятся думские выборы. В них примут участие представители партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».

Ранее Путин рассказал, что поможет одержать победу над пандемией. По его словам для этого необходимо увеличить количество вакцинированных граждан.