Путин заявил, что дистанционный формат обучения должен дополнять традиционный

Москва, 22 августа. Дистанционный формат обучения должен только дополнять традиционный. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что нельзя превращать человека в робота, в связи с этим чрезвычайно важно получение знаний. Об этом Путин рассказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».

По словам российского лидера, использование современных знаний без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно. При этом Путин считает, что дополнять образование дистанционными способами можно и нужно.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова ранее сообщила, что новый учебный год в России начнется в очном формате. Образовательные учреждения страны готовы выполнить связанные с пандемией требования.