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Путин заявил, что дистанционный формат обучения должен дополнять традиционный

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:40
Общество
Путин заявил, что дистанционный формат обучения должен дополнять традиционный
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 22 августа. Дистанционный формат обучения должен только дополнять традиционный. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что нельзя превращать человека в робота, в связи с этим чрезвычайно важно получение знаний. Об этом Путин рассказал на встрече с представителями партии «Единая Россия».

По словам российского лидера, использование современных знаний без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно. При этом Путин считает, что дополнять образование дистанционными способами можно и нужно.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова ранее сообщила, что новый учебный год в России начнется в очном формате. Образовательные учреждения страны готовы выполнить связанные с пандемией требования.

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