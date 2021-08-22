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Форвард «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам
Спорт
Форвард «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 22 августа. Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев выступил с обращением к фанатам красно-белых.

Александр Соболев в Instagram-аккаунте опубликовал новый пост, посвященный ситуации в московском «Спартаке». Нападающий столичного клуба назвал ее «не лучшей», признав, что игра красно-белых сейчас оставляет желать лучшего.

«Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак, как одно целое», — отметил 24-летний форвард «Спартака».

В пяти матчах РПЛ сезона-2021/22 московский клуб, который в межсезонье возглавил португальский тренер Руй Витория, набрал семь очков. Соболев принимал участие во всех играх и забил один гол. Недавно он продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче пятого тура РПЛ. Встреча, проходившая на тульском стадионе «Центральный», завершилась со счетом 1:1.

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