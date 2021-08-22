Свыше 300 тысяч юнармейцев по всей России приняли участие в праздновании Дня флага

Москва, 22 августа. Члены движения «Юнармия» провели серию флешмобов и патриотических акций, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

По имеющимся данным, мероприятия прошли по всей стране. В них приняли участие свыше 300 тысяч юнармейцев. Как отметил руководитель главного штаба движения Никита Нагорный, в рамках подготовки к празднику юнармейцы дали старт сразу трем акциям.

«Три акции, как три цвета российского флага - разные, яркие, несущие важный смысл. Мы решили совместить приятное с полезным, дать возможность юным талантам проявить творческую натуру: создавать торты, вышивки цвета «триколор», креативные фотографии и при этом ненавязчиво приобщать мальчишек и девчонок к изучению истории», — объяснил он.

Но этим участники движения не ограничились. Они стали реализовывать собственные идеи. Так, в Воронежской области юнармейцы вышли на новоусманское поле с триколором площадью 250 квадратных метров. Даже на Чукотке члены отряда «Ориентир» развернули десятиметровый флаг, несмотря на непогоду.

Ранее сообщалось, что патриотическое движение «Юнармия» сформировало первый отряд медицинского назначения. Его членами стали учащиеся одной из петербургских школ. Церемония приема юнармейцев в новый отряд состоялась в штабе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.