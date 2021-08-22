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Перечислены категории россиян, которые останутся без права на страховую пенсию

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:27
Экономика
Перечислены категории россиян, которые останутся без права на страховую пенсию
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Самозанятые и индивидуальные предприниматели не перечисляют взносы на обязательное пенсионное страхование, поэтому им не будут платить пенсию, заявили в ПФР.

В Пенсионном фонде также отметили, что самозанятые могут платить взносы на пенсию. Для этого нужно зарегистрироваться в ПФР в качестве страхователя. В перечень тех, кто самостоятельно вносит страховые взносы, входят россияне, работающие за рубежом, адвокаты и нотариусы частной практики, люди, которые постоянно или временно проживают в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование.

Уже в сентябре Пенсионный фонд России проведет перерасчет пенсий. Кроме того, ПФР предлагает льготникам определиться до 1 октября с формой получения Набора социальных услуг. В НСУ включается либо путевка в санаторий, либо бесплатные лекарства, либо сумма, равная 1,2 тыс. рублей ежемесячно.

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