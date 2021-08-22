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Сенатор Пушков предрек расплату Европе за поражение США в Афганистане
Политика
Сенатор Пушков предрек расплату Европе за поражение США в Афганистане
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 22 августа. Европейским государствам придется понести ответственность за вывод американских войск из Афганистана, уверен сенатор Алексей Пушков.

Политик предрек расплату Европе за соответствующие шаги Соединенных Штатов. Сенатор выразил свое мнение в Telegram-канале. Основной поток мигрантов, покинувших Афганистан, придется именно на европейские страны. Вашингтон ввязывается в войны, а Европа принимает на себя удар и содержит беженцев, считает Пушков.

«Затем Европа вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру», — добавил сенатор.

Ранее вывод войск США из Афганистана оценил американский экс-президент Дональд Трамп. Он назвал решение Джо Байдена величайшим унижением Вашингтона в истории.

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сша афганистан пушков европа
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