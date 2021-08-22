Боксер Дэвис отделался болью в ягодицах после «авиакатастрофы» в Майами

Майами, 22 августа. Популярный актер Джервонта Дэвис едва не пострадал в «авиакатастрофе», которая произошла в аэропорту Форт-Лодердейла, что расположен в Майами.

Дэвис поделился с подписчиками историей, произошедшей с ним накануне. По его словам, воздушное судно оторвалось от взлетно-посадочной полосы и упало на землю. При этом самолет чуть не загорелся.

На борту судна находились десять пассажиров и четыре члена экипажа. Все они оперативно покинули самолет. При этом никто из них серьезно не пострадал. Как уточнил Дэвис, он получил лишь боль в ягодицах после жесткого приземления.