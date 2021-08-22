Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 16:10
16:09
Общество
Жительницу Красноярского края наградили «Ладой» за крупнейший томат в истории города
16:06
Армия
В США рассказали о главных слабостях Пентагона перед Россией
16:03
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
16:01
Шоу-бизнес
Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года
16:00
Видео
Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
15:59
Экономика
Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа
15:58
Весь мир
Глава ЦАР заявил о возобновлении работы над программой разоружения
15:56
Общество
Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе
15:56
Происшествия
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207
15:54
Политика
Борис Джонсон анонсировал дату экстренного саммита G7 по Афганистану
Все новости

Боксер Дэвис отделался болью в ягодицах после «авиакатастрофы» в Майами
Происшествия
Боксер Дэвис отделался болью в ягодицах после «авиакатастрофы» в Майами
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Екатерина Иванова

Майами, 22 августа. Популярный актер Джервонта Дэвис едва не пострадал в «авиакатастрофе», которая произошла в аэропорту Форт-Лодердейла, что расположен в Майами.

Дэвис поделился с подписчиками историей, произошедшей с ним накануне. По его словам, воздушное судно оторвалось от взлетно-посадочной полосы и упало на землю. При этом самолет чуть не загорелся.

На борту судна находились десять пассажиров и четыре члена экипажа. Все они оперативно покинули самолет. При этом никто из них серьезно не пострадал. Как уточнил Дэвис, он получил лишь боль в ягодицах после жесткого приземления.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Боксер Дэвис отделался болью в ягодицах после «авиакатастрофы» в Майами
авиакатастрофа боксер дэвис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru