Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 16:09
16:09
Общество
Жительницу Красноярского края наградили «Ладой» за крупнейший томат в истории города
16:06
Армия
В США рассказали о главных слабостях Пентагона перед Россией
16:03
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
16:01
Шоу-бизнес
Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года
16:00
Видео
Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
15:59
Экономика
Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа
15:58
Весь мир
Глава ЦАР заявил о возобновлении работы над программой разоружения
15:56
Общество
Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе
15:56
Происшествия
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207
15:54
Политика
Борис Джонсон анонсировал дату экстренного саммита G7 по Афганистану
Все новости

Путин оценил запланированные объемы урожая в 2021 году

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:26
Экономика
Путин оценил запланированные объемы урожая в 2021 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 22 августа. Урожай этого года будет меньше, чем по итогам 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин.

Однако урожай зерна в 2021 году ожидается на уровне 127 млн тонн, отметил глава государства.

Министерство сельского хозяйства США ранее резко понизило прогноз по сбору урожая в РФ — с 85 млн тонн до 72,5 млн тонн пшеницы, без учета Крыма. Российские эксперты отметили, что американская оценка является нерелевантной, так как на юге страны был собран урожай, который по показателям приблизился к рекордам 2017 года.

По состоянию на 11 августа 2021 года в России уже намолочено порядка 75 млн тонн зерна.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Путин оценил запланированные объемы урожая в 2021 году
путин зерно урожай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru