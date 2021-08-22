Путин оценил запланированные объемы урожая в 2021 году

Москва, 22 августа. Урожай этого года будет меньше, чем по итогам 2020 года, сообщил президент России Владимир Путин.

Однако урожай зерна в 2021 году ожидается на уровне 127 млн тонн, отметил глава государства.

Министерство сельского хозяйства США ранее резко понизило прогноз по сбору урожая в РФ — с 85 млн тонн до 72,5 млн тонн пшеницы, без учета Крыма. Российские эксперты отметили, что американская оценка является нерелевантной, так как на юге страны был собран урожай, который по показателям приблизился к рекордам 2017 года.

По состоянию на 11 августа 2021 года в России уже намолочено порядка 75 млн тонн зерна.