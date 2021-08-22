В России модернизируют радиолокационные станции системы предупреждения о пусках ракет

Москва, 22 августа. Три радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будут модернизированы в ближайшем будущем.

В интервью «Интерфаксу» генеральный директор корпорации «МАК «Вымпел» Сергей Боев рассказал, что работы будут вестись на РЛС в Краснодарском крае, Ленинградской и Иркутской областях. Специалисты планируют модернизировать станции «Воронеж-М».

«Будут проведены работы по увеличению энергетики, пропускной способности, совершенствованию алгоритмов обработки информации с учетом новых вызовов», — рассказал он.

В Иркутской области на радиолокационной станции установят новые передатчики, а также усовершенствуют систему помехозащищенности и увеличат ее пропускную способность. Работы запланированы на 2025-2028 годы.

Ранее сообщалось, что российские радиолокационные станции СПРН успешно испытали на гиперзвуковых целях. В Минобороны РФ напомнили, что система предупреждения состоит из двух эшелонов — космического и наземного.