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Зеленский назвал темы, которые поднимались на переговорах с Меркель

  /   Обновлено: 22 августа 2021 16:08
Политика
Зеленский назвал темы, которые поднимались на переговорах с Меркель
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, какие темы поднимались на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам Зеленского, в ходе встречи они обсудили процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Президент Украины подчеркнул, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами.

«Важно, чтобы в рамках «нормандского формата» Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах. Актуальной остается и парижская повестка дня, которая должна быть имплементирована», — рассказал Зеленский.

Как отметил украинский лидер, Киев стремится добиться также открытия контрольно-пропускных пунктов со стороны ЛНР и ДНР и допуска на эти территории представителей Международного Красного Креста. Также он призвал сохранить давление на Россию.

Ранее Меркель выступила за проведение новой встречи «нормандского формата». Политик предложила продолжить переговоры по Донбассу в таком составе.

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