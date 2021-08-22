Путин рассказал, что поможет одержать победу над пандемией

Москва, 22 августа. Вакцинация является лучшим инструментом для победы над пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В связи со складывающейся ситуацией российский лидер считает именно вакцинацию самым лучшим способом в борьбе с COVID-19. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Путин ранее заявил, что РФ справляется с пандемией эффективнее и лучше многих развитых стран. Глава государства указал, что российская экономика практически смогла вернуться к докризисному уровню.