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Путин рассказал, что поможет одержать победу над пандемией

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:55
Общество
Путин рассказал, что поможет одержать победу над пандемией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 августа. Вакцинация является лучшим инструментом для победы над пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В связи со складывающейся ситуацией российский лидер считает именно вакцинацию самым лучшим способом в борьбе с COVID-19. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Путин ранее заявил, что РФ справляется с пандемией эффективнее и лучше многих развитых стран. Глава государства указал, что российская экономика практически смогла вернуться к докризисному уровню.

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путин вакцинация коронавирус
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