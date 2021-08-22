Вадим Манукян предположил, какие приоритеты будут в работе обновленной Госдумы

В этом году политическая партия «Единая Россия» выставила в кандидаты в депутаты пятерку самых уважаемых людей страны. Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Собеседник прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на встрече с представителями «Единой России». Блогер высоко оценил активную предвыборную кампанию партии в преддверии осенних выборов. Отдельное внимание он уделил пятерке лидеров федерального списка.

«Считаю, в этом году «Единая Россия» выставила пятерку самых уважаемых людей страны. Это и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и министр обороны РФ Сергей Шойгу, и тот же главврач Коммунарки Денис Проценко. Это самые серьезные люди. У них высок уровень доверия среди россиян. Денис Проценко в период пандемии сделал очень многое для того, чтобы люди не погибали, быстрее вылечивались», — сказал блогер.

Вадим Манукян также отметил, что эти люди внесли важный вклад в развитие страны и в работу по повышению качества жизни россиян.

«Безусловно, Сергей Лавров на международных площадках очень активен, показывает, что у России очень сильный Министр иностранных дел. Тот же Сергей Шойгу выдвигает новаторские идеи, которые полезны для развития страны. Речь идет не только об оборонном ведомстве, а о глобальных вещах, которые нужны россиянам», — пояснил собеседник ФАН.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В завершение он предположил, какое направление работы будет одним из приоритетных у народных избранников.

«Уверен, благодаря этим лидерам списка, «Единая Россия», возможно, даже увеличит свое присутствие в Государственной думе. Это позволит принимать больше социально ориентированных законов, которые будут помогать россиянам. Думаю, упор будет на то, чтобы бедных людей становилось меньше в стране», — подытожил Вадим Манукян.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия роста», «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов поздравил россиян с Днем Государственного флага РФ. По его словам, Россия объединила огромное количество национальностей, людей с разными вероисповеданиями.