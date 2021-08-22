Меркель призвала организовать новую встречу «нормандского формата»

Киев, 22 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за проведение новой встречи «нормандского формата».

Политик предложила продолжить переговоры по Донбассу в таком составе. Канцлер сделала заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Я выступаю за работу над тем, чтобы еще раз провести встречу», — подчеркнула Ангела Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин призвал оберегать «нормандский формат». Глава государства обратил внимание, что иного механизма для урегулирования ситуации в Донбассе нет.