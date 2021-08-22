Меркель пригрозила санкциями ФРГ в случае использования «СП-2» в качестве «оружия»

Киев, 22 августа. Газопровод «Северный поток — 2» не должен использоваться «как оружие», в противном случае Германия будет выступать за ограничительные меры.

Соответствующее заявление сделала немецкий канцлер Ангела Меркель во время визита на Украину.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обговорил с канцлером «Северный поток — 2» и заключенные по проекту договоренности с США. По словам российского лидера, строительство газопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

Помимо этого, Меркель заявила, что не будет присутствовать на встрече участников «Крымской платформы» на Украине. Вместо нее Германию представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.