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Меркель пригрозила санкциями ФРГ в случае использования «СП-2» в качестве «оружия»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:41
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Политика
Меркель пригрозила санкциями ФРГ в случае использования «СП-2» в качестве «оружия»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Киев, 22 августа. Газопровод «Северный поток — 2» не должен использоваться «как оружие», в противном случае Германия будет выступать за ограничительные меры.

Соответствующее заявление сделала немецкий канцлер Ангела Меркель во время визита на Украину.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обговорил с канцлером «Северный поток — 2» и заключенные по проекту договоренности с США. По словам российского лидера, строительство газопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

Помимо этого, Меркель заявила, что не будет присутствовать на встрече участников «Крымской платформы» на Украине. Вместо нее Германию представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

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меркель германия Северный поток — 2
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