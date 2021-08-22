Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 16:09
16:09
Общество
Жительницу Красноярского края наградили «Ладой» за крупнейший томат в истории города
16:06
Армия
В США рассказали о главных слабостях Пентагона перед Россией
16:03
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
16:01
Шоу-бизнес
Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года
16:00
Видео
Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
15:59
Экономика
Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа
15:58
Весь мир
Глава ЦАР заявил о возобновлении работы над программой разоружения
15:56
Общество
Украинцы оскорбили режиссера Терри Гиллиама из-за оговорки на кинофестивале в Одессе
15:56
Происшествия
Число погибших при землетрясении на Гаити увеличилось до 2207
15:54
Политика
Борис Джонсон анонсировал дату экстренного саммита G7 по Афганистану
Все новости

Кеворкян объяснил, почему Евросоюз заинтересован в окончании войны на востоке Украины

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:29
Общество
Кеворкян объяснил, почему Евросоюз заинтересован в окончании войны на востоке Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался ранее, что большинство европейских лидеров во время заявлений о так называемой деоккупации украинских территорий говорят только о Донбассе, при этом якобы забывая упоминать также о Республике Крым.

Кроме того, украинский лидер посетовал на европейские фирмы, которые в обход всех запретов все равно работали с российским полуостровом. Примечательно, что Украина является главным партнером Крыма по экспорту, однако Зеленский почему-то забыл это в разговоре со своими пропагандистами.

По этому поводу высказался в комментарии ФАН известный публицист Константин Кеворкян. Он заявил, что крымская проблема сейчас действительно не доминирует во взаимоотношениях Запада и России, поскольку они и так чрезвычайно натянуты и весьма сложны. Если же говорить об участии Запада в переговорах по ЛДНР, то в них он непосредственно принимает участие.

Кеворкян объяснил, почему Евросоюз заинтересован в окончании войны на востоке Украины
pixabay.com  / 

«Например, нормандский формат. Это участие напрямую лидеров Европейского союза в этом переговорном процессе, что не может не отражаться на всей европейской дипломатии. Кроме того, Европа заинтересована в урегулировании этого конфликта, поскольку он происходит на ее территории.

И если он пойдет по каким-то другим траекториям, то потоки беженцев и общая нестабильность будут экспортироваться непосредственно на территорию Евросоюза. Поэтому, конечно, для Европы является чрезвычайно важным урегулирование конфликта на востоке Украины», — отметил эксперт.

По его словам, европейская демократия в конфликте в Донбассе видит ключ к продлению либо отмене экономических санкций против России. Дело в том, что санкции оказывают влияние и на экономическую жизнь в Европе, а ввиду того, что ситуация в мире предкризисная, лишний источник доходов не помешает никому, в том числе и Евросоюзу.

Напомним, ранее политолог указал, как Турция может использовать «Крымскую платформу» против Украины. Дело в том, что может зайти речь о создании крымскотатарской автономии, причем не культурной, а территориальной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кеворкян объяснил, почему Евросоюз заинтересован в окончании войны на востоке Украины
донбасс украина новороссия крым зеленский запад кеворкян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru