Кеворкян объяснил, почему Евросоюз заинтересован в окончании войны на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался ранее, что большинство европейских лидеров во время заявлений о так называемой деоккупации украинских территорий говорят только о Донбассе, при этом якобы забывая упоминать также о Республике Крым.

Кроме того, украинский лидер посетовал на европейские фирмы, которые в обход всех запретов все равно работали с российским полуостровом. Примечательно, что Украина является главным партнером Крыма по экспорту, однако Зеленский почему-то забыл это в разговоре со своими пропагандистами.

По этому поводу высказался в комментарии ФАН известный публицист Константин Кеворкян. Он заявил, что крымская проблема сейчас действительно не доминирует во взаимоотношениях Запада и России, поскольку они и так чрезвычайно натянуты и весьма сложны. Если же говорить об участии Запада в переговорах по ЛДНР, то в них он непосредственно принимает участие.

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«Например, нормандский формат. Это участие напрямую лидеров Европейского союза в этом переговорном процессе, что не может не отражаться на всей европейской дипломатии. Кроме того, Европа заинтересована в урегулировании этого конфликта, поскольку он происходит на ее территории. И если он пойдет по каким-то другим траекториям, то потоки беженцев и общая нестабильность будут экспортироваться непосредственно на территорию Евросоюза. Поэтому, конечно, для Европы является чрезвычайно важным урегулирование конфликта на востоке Украины», — отметил эксперт.

По его словам, европейская демократия в конфликте в Донбассе видит ключ к продлению либо отмене экономических санкций против России. Дело в том, что санкции оказывают влияние и на экономическую жизнь в Европе, а ввиду того, что ситуация в мире предкризисная, лишний источник доходов не помешает никому, в том числе и Евросоюзу.

Напомним, ранее политолог указал, как Турция может использовать «Крымскую платформу» против Украины. Дело в том, что может зайти речь о создании крымскотатарской автономии, причем не культурной, а территориальной.