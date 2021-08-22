Президент России выступил за отмену плановых проверок для бизнеса в 2022 году

Москва, 22 августа. Плановые проверки для российских предприятий могут заморозить на целый год, это предложение получило поддержку президента Владимира Путина.

Глава государства намерен затронуть этот вопрос на обсуждении с правительством. Такая мера должна помочь российским предпринимателям. Бизнес понес убытки из-за пандемии коронавируса, после чего был вынужден адаптироваться к карантинным мерам. Чтобы уменьшить давление на предприятия, в России могут ввести мораторий на плановые проверки.

Путин обсудит перспективы принятия подобных мер с членами правительства.