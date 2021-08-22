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Президент России выступил за отмену плановых проверок для бизнеса в 2022 году

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:22
Экономика
Президент России выступил за отмену плановых проверок для бизнеса в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 августа. Плановые проверки для российских предприятий могут заморозить на целый год, это предложение получило поддержку президента Владимира Путина.

Глава государства намерен затронуть этот вопрос на обсуждении с правительством. Такая мера должна помочь российским предпринимателям. Бизнес понес убытки из-за пандемии коронавируса, после чего был вынужден адаптироваться к карантинным мерам. Чтобы уменьшить давление на предприятия, в России могут ввести мораторий на плановые проверки.

Путин обсудит перспективы принятия подобных мер с членами правительства.

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путин бизнес мораторий плановые проверки
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