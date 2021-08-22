Форвард «Уфы» Жамалетдинов остался доволен итогами матча с «Зенитом»

Уфа, 22 августа. Нападающий футбольного клуба «Уфа» Тимур Жамалетдинов подвел итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Подопечным Алексея Стукалова удалось во втором тайме воспользоваться ошибкой опорного полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса и тем самым сранвять счет. Мяч на свой счет записал форвард Гамид Агаларов. Игрок «Уфы» Тимур Жамалетдинов считает, что башкортостанцы добились очень хорошего результата в матче с действующими чемпионами страны.

«Мы настраивались на второй тайм, были уверены в себе и уверены в том, что сможем переломить ход встречи. Так и получилось. Для нас это достойный результат. «Зенит» приезжал за победой, но в очередной раз у них не получилось обыграть нас. Мы довольны результатом. А они, думаю, нет», — приводит слова Жамалетдинова «Спорт-Экспресс».

Ранее Гамида Агаларова признали лучшим игроком матча пятого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит». Форвард забил мяч в ворота Михаила Кержакова и, тем самым, помог своему клубу избежать поражения.