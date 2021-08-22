Путин назвал подход Запада к размещению беженцев в Центральной Азии унизительным

Москва, 22 августа. Западные партнеры настаивают на размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз. Об этом высказался президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Запад настойчиво ставит вопрос о размещении афганских беженцев в Центральной Азии, пока они не получили визы. По словам президента, проблему обсудят на саммите ОДКБ 23 августа.

«Это что за унизительный подход к решению вопроса?» — поинтересовался глава государства.

Путин возмутился, что к соседям России можно направлять без виз. Однако Запад не хочет принимать таких беженцев у себя.

Евросоюз ранее сообщил, что готовится к потоку мигрантов. Такое заявление последовало в связи с ситуацией в Афганистане.