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Путин назвал подход Запада к размещению беженцев в Центральной Азии унизительным

  /   Обновлено: 22 августа 2021 15:37
Политика
Путин назвал подход Запада к размещению беженцев в Центральной Азии унизительным
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Западные партнеры настаивают на размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз. Об этом высказался президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Запад настойчиво ставит вопрос о размещении афганских беженцев в Центральной Азии, пока они не получили визы. По словам президента, проблему обсудят на саммите ОДКБ 23 августа.

«Это что за унизительный подход к решению вопроса?» — поинтересовался глава государства.

Путин возмутился, что к соседям России можно направлять без виз. Однако Запад не хочет принимать таких беженцев у себя.

Евросоюз ранее сообщил, что готовится к потоку мигрантов. Такое заявление последовало в связи с ситуацией в Афганистане.

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