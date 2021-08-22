Талибы стягивают дополнительные силы к неподконтрольной провинции Панджшер

Кабул, 22 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) стягивает дополнительные силы к Панджшеру — единственной провинции Афганистана, неподконтрольной радикалам. Об этом заявляют местные источники.

Именно в этом регионе сформировалось ополчение, которое возглавили первый вице-президент Амрулла Салех и Ахмад Масуд-младший, сын влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда.

Taliban toward #Panjsher



A Talib: We are heading toward #Panjshir , we have given them 4 hours, if they surrender, everything will be fine. Otherwise we will punish.



An anti-Taliban commander from #Panjsher: Taliban shouldn’t play with lion’s tail. They know us. pic.twitter.com/GSSlwRrNlJ — Abhishek Saxena (@tagabhishek) August 22, 2021

По данным источников, большая группа талибов была замечена в районе Котала. Кроме того, поступают данные о том, что группировка дала лидерам сопротивления 4 часа на сдачу провинции.

Locals confirmed that a large convey of the Taliban fighters was seen in the Kotal area, not known if it is a reinforcement for the battle in Andarab, where the Taliban has suffered heavy casualties or it is marching to Panjsher! — Sayed Jalal Shajjan (@S_Jalal_Shajjan) August 22, 2021

Ранее Ахмад Масуд-младший заявил о готовности к формированию всеобъемлющего правительства путем переговоров с талибами. При этом он также отметил, что в Афганистане не должно быть правительства, основанного на экстремизме и представляющего угрозу как для самой республики, так и для всего региона.

Накануне российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что «Талибан» попросил через РФ передать политический сигнал власти в Панджшере.

«Они просили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера следующее: до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения», — рассказал дипломат.

По словам посла, «Талибан» заявил о своем желании урегулировать разногласия с представителями ополчения путем диалога и «не хочет кровопролития».

15 августа подошла к концу масштабная кампания талибов по установлению контроля над всей территорией Афганистана, начавшаяся минувшей весной на фоне вывода зарубежного воинского контингента из страны. В этот день радикалы окружили Кабул — последний крупный административный центр, который на тот момент оставался под контролем официальных властей.

Столица сдалась боевикам без боя, а президент Ашраф Гани был вынужден сложить полномочия и покинуть территорию республики. Его преемником себя объявил Амрулла Салех.

1 Организация запрещена на территории РФ.