Дочь Монтсеррат Кабалье выступит дуэтом с Басковым на «Новой волне»

Испанская оперная дива Монтсеррат Марти-и-Кабалье присоединится к гостям юбилейного концерта Николая Баскова, который пройдет 23 августа в Сочи в рамках Международного конкурса музыкальных исполнителей «Новая волна — 2021». Об этом ФАН сообщил концертный директор певца Игорь Батуров.

«У нас изменения и сюрпризы для зрителей юбилейного вечера на музыкальном фестивале «Новая волна», — рассказал директор эстрадного исполнителя. — Ожидается приезд испанской певицы Монтсеррат Марти. Дочь мировой знаменитости Монтсеррат Кабалье специально прилетает завтра в Сочи и будет петь на сцене в дуэте с Николаем».

По словам Игоря Батурова, концерт народного артиста России находится в стадии подготовки, а сам певец, недолго пробыв в Москве, вылетает сегодня в Сочи.

«Все стандартно: будет много гостей, принимают участие артисты, которые сейчас на «Новой волне» и которые могут и готовы петь песни из репертуара Николая, — добавил собеседник ФАН. — Песни его специфичны, подобраны под его голос, и не каждый может их исполнить».

instagram.com / @nikolaibaskov

Николай Басков был учеником мировой звезды оперной сцены Монтсеррат Кабалье. Певица неоднократно бывала в России. Он пел с ней дуэтом на концертах. С дочерью великой певицы Баскова связывает многолетняя дружба.

Друзья и коллеги «золотого голоса» России исполнят для гостей вечера его хиты. Как сообщалось ранее на официальном сайте фестиваля, в творческом вечере Николая Баскова примут участие Игорь Крутой, Лариса Долина, Валерия, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, Таисия Повалий, Стас Михайлов, Любовь Успенская и другие звезды. Программа будет состоять из поп-композиций, русских народных песен, романсов и оперных номеров.

Одно из самых авторитетных ежегодных музыкальных событий в российском шоу-бизнесе проходит с 19 по 25 августа в Сочи. Международный конкурс исполнителей популярной музыки «Новая волна» стартовал в 2002 году, на протяжении 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Краснодарский край. В этом году на «Новой волне» ждут 11 финалистов из 9 стран.

Ранее ФАН рассказывал, как Филипп Киркоров затмил всех на «Новой волне». Певец появился перед фотографами сразу с двумя сумками Louis Vuitton.