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Лидер сопротивления в Афганистане заявил о готовности к диалогу с талибами

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:36
Политика
Лидер сопротивления в Афганистане заявил о готовности к диалогу с талибами
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 22 августа. Глава участников сопротивления из неподконтрольной «Талибану»1 (движение признано террористическим и запрещено в России) провинции Панджшер сообщил о готовности к диалогу.

Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмад Шаха Масуда, заявил о возможности переговоров с талибами. Он также рассказал о готовности сформировать инклюзивное правительство совместно с движением. Масуд подчеркнул, организация власти на основе экстремизма недопустима.

Ранее представители «Талибана» освободили несколько десятков военнослужащих из вооруженных сил Афганистана. Члены движения заявили, что не намерены мстить тем, кто выступал против них, и готовы дать противникам «амнистию».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибан
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