Правительство Украины отчиталось в успехах, достигнутых властями Незалежной при реализации новых положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно официальной информации, только за последний месяц на всей территории от Ужгорода до Славянска из-за нежелания или неспособности общаться по-украински своих рабочих мест лишились около 2000 человек. Как утверждают независимые эксперты, количество безработных в этом контексте будет расти ежедневно. К чему могут привести языковые ограничения в стране, где стабильного дохода лишен каждый третий гражданин, выяснял корреспондент ФАН.

Эта история, произошедшая месяц назад в Харькове, вызвала в украинском обществе поистине грандиозный резонанс. Продавщицу продуктового киоска попросили «больше не выходить на работу, дабы не раздувать межнациональный скандал». Вся вина теперь уже бывшей сотрудницы торговой точки заключалась в том, что киоскер Н. по-русски попросила покупательницу Оксану Хвылю поискать мелкие купюры для оплаты товара. В итоге патриотично настроенная покупательница сначала выразила свое негодование по этому поводу в социальных сетях, а затем обратилась за помощью в местные правоохранительные органы. При этом та же покупательница призналась, что «ищет мелкие купюры только для тех, кто говорит на мове». Мнения украинцев по этому поводу разделились. Одни утверждали, что права покупательница: говорить по-украински сегодня обязаны все без исключения сотрудники общественной сферы. Другие приняли сторону продавщицы — дескать, Хвыля сама спровоцировала конфликт. Но факт остается фактом: Н. была уволена без права восстановления.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Как и Н., своего рабочего места лишилась и ее коллега — кассир крупного супермаркета, расположенного в центре украинской столицы. По некоторым данным, женщина не смогла вовремя перейти на мову, общаясь с подвыпившей патриотически настроенной гражданкой. Именно эта гражданка написала в адрес офиса так называемого «языкового омбудсмена» Украины Тараса Креминя гневный донос.

«Сейчас таких уволенных граждан — тысячи по всей Украине, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Виктор Барчук. — Офис Креминя регулярно в буквальном смысле этого слова получает пачки доносов на сограждан, якобы не любящих мову в частности и Украину в целом. В свою очередь работодатель обязан реагировать на сигналы команды уполномоченного по защите языка, поскольку в противном случае отдельно взятое предприятие ждут большие штрафы. Но вот ведь в чем вопрос: в угоду властям своего законного права на труд лишилась масса людей, включая учителей, инженеров и представителей рабочих специальностей. Неужели президент и правительство [Украины] не понимают, что уже завтра и без того разрушенная экономика страны будет погребена под маразмом национализма и мракобесия?»

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Вопрос остается риторическим. На днях сам «языковой омбудсмен» Креминь, получивший прозвище «шпрехенфюрер», выступил за введение санкций против учителей, которые во внеурочное время общаются на «языке агрессора» (по-русски. — Прим. ФАН).

«Мы продолжаем фиксировать факты нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами, которые в своих выступлениях игнорируют мову, — отметил он. — Имеют место быть случаи, когда во время учебно-воспитательного процесса педагоги общаются с учениками на родном языке, а на переменах и вне школы — на русском».

В качестве решения возникшей «проблемы» Тарас Дмитриевич предложил создать по всей Украине музеи украинского языка. Некоторые источники утверждают, что Креминь уже провел соответствующие переговоры с украинской Академией педагогических наук и заручился поддержкой правительства в выделении для этого из обнищавшего бюджета Незалежной более 2 миллионов долларов США.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Тем временем уволенные «по языковому признаку» украинцы не могут найти работу.

«На бирже труда мне сказали, что они не в состоянии платить «нормальным украинцам», а не то что «сепаратистам», — сказала в комментарии корреспонденту ФАН Светлана А., учительница истории из Черниговской области. — Из школы меня уволили из-за письма в районный отдел образования. Кто-то пожаловался, что я общаюсь в социальных сетях по-русски. Теперь я поняла, что на Украине молчание — золото».

На вопрос, как она будет жить в дальнейшем, Светлана ответила буквально следующее:

«Уеду работать или в Россию, или в Белоруссию».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Любопытно, что свои опасения по поводу слишком активного воплощения в жизнь украинского закона «О языке» выражают не только русскоговорящие обладатели паспортов Незалежной. Многие жители Закарпатья и Буковины грозят Киеву получением венгерских и румынских паспортов и эмиграцией в сопредельные страны.