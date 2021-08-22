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Путин призвал разъяснить населению необходимость вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:32
Общество
Путин призвал разъяснить населению необходимость вакцинации от коронавируса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 августа. Президент РФ Владимир Путин призвал провести с населением разъяснительную работу касательно необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам главы государства, запугивать и навязывать прививку от коронавируса нельзя, нужно проводить разъяснительную работу. Обязательными к вакцинации являются только те препараты, которые есть в соответствующем плане, напомнил Путин.

Кроме того, можно и нужно создавать стимулы к вакцинации от COVID-19, сообщил президент на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Путин ранее заявил, что Россия справляется с пандемией коронавируса эффективнее и лучше многих развитых стран. Российский лидер отметил, что стране практически удалось восстановить докризисный уровень экономики.

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