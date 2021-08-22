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Спортивную площадку на Камчатке за два миллиона рублей разрушил дождь
Видео

Новая спортивная площадка на Камчатке отказалась разрушена после дождя. На строительство развлекательной зоны ушло более двух миллионов рублей из бюджета поселка Раздольный.

Местные жители сняли на камеру последствия стихии — специальное покрытие отошло кусками. По словам очевидцев, площадку построили две недели назад, но объект пришел в неудовлетворительное состояние еще до ливня — крошился резиновый слой поверхности.

«На авось все сделали. Вообще безалаберно. Все это покрытие крошилось буквально за неделю. Вот они сейчас его сдирают и, видать, по новой будут уже [делать]», — говорит автор видео.

Местные жители возмущены, что бюджетные деньги «уходят в помойку». Сейчас площадка находится на ремонте.

Однако не факт, что новый объект изначально соответствовал необходимым нормам. Ранее на территории Камчатки выявили ряд грубых нарушений на игровых площадках. Неисправные спортивные тренажеры, сломанные скамейки и отсутствие травмобезопасных покрытий — это лишь часть недочетов, которые обнаружили активисты Общероссийского народного фронта.

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