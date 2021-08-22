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Мьянма одержала победу в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:20
Армия
Мьянма одержала победу в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 августа. Экипаж танкистов из Мьянмы одержал победу в ходе индивидуальной гонки 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне», проходящем в рамках Армейских международных игр 2021 года.

Отмечается, что военнослужащие Мьянмы показали время в 28 минут 58 секунд, максимальная скорость машин составляла 70 километров в час. Таких же скоростных показателей достигли танкисты из Киргизии и Лаоса, занявшие по итогам соревнований второе и третье место соответственно. Они смогли показать время в 32 минуты 12 секунд и 32 минуты 55 секунд.

Ранее в индивидуальной гонке первого дивизиона победу одержал российский танковый экипаж. По итогам первого заезда танкисты из РФ показали максимальную скорость в 81 километр в час. Второе место заняли военнослужащие из Китая.

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мьянма танковый биатлон арми-2021
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