Мьянма одержала победу в индивидуальной гонке 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне»

Москва, 22 августа. Экипаж танкистов из Мьянмы одержал победу в ходе индивидуальной гонки 2-го дивизиона в «Танковом биатлоне», проходящем в рамках Армейских международных игр 2021 года.

Отмечается, что военнослужащие Мьянмы показали время в 28 минут 58 секунд, максимальная скорость машин составляла 70 километров в час. Таких же скоростных показателей достигли танкисты из Киргизии и Лаоса, занявшие по итогам соревнований второе и третье место соответственно. Они смогли показать время в 32 минуты 12 секунд и 32 минуты 55 секунд.

Ранее в индивидуальной гонке первого дивизиона победу одержал российский танковый экипаж. По итогам первого заезда танкисты из РФ показали максимальную скорость в 81 километр в час. Второе место заняли военнослужащие из Китая.