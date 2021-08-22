Первые парламентские выборы в истории Катара назначены на 2 октября

Доха, 22 августа. Первое в истории Катара голосование на выборах в консультативный Совет Шуры запланировано на 2 октября. Соответствующий указ подписал эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Гражданам эмирата предстоит избрать две трети членов совета — они займут 30 из 45 мест в этом органе. Еще 15 человек будут назначены самим эмиром.

???? Qatar’s Shura Council elections will be held on 2 October



The decision was announced after Amir Sheikh @TamimBinHamad Al Thani issued a decree to determine the date #ShuraCouncil | #Qatar | #Doha



Here's what you need to know ⬇️ — Doha News (@dohanews) August 22, 2021

Совет будет обладать законодательной властью, а также утверждать общую государственную политику и бюджет. Катар будет разделен на 30 округов, в состав органа войдут по одному кандидату от каждого из них.

Право проголосовать на выборах имеют только представители коренного населения эмирата — это лишь 10% от общей численности населения.

Примечательно, что идея избрания 2/3 Совета Шуры путем народного голосования была прописана в конституции страны, принятой еще в 2003 году, однако до сих пор до выборного процесса дело так и не дошло. С 2006 году выборы переносили не менее семи раз по различным причинам. Для организации голосования даже сформировали отдельный конституционный комитет, которому также не удалось ускорить процесс.

????️ Qatar will establish a Supervisory Committee and multiple executive committees that will work towards managing the upcoming October Shura Council elections



Read more ⬇️https://t.co/D23uVwxjpx — Doha News (@dohanews) July 11, 2021

О планах наконец организовать выборы заявил осенью 2020 года сам шейх Аль Тани. Ожидается, что теперь членов Совета Шуры будут избирать каждые четыре года.

Впрочем, за несколько месяцев до дня голосования жители Катара уже выражают свое недоверие этому процессу. Значительная часть населения возмущена тем фактом, что отдать свои голоса за кандидатов в совет не смогут порядка 90% жителей эмирата.

«Любое лицо, чье первоначальное гражданство является катарским и которому исполнилось 18 лет и более, имеет право избирать членов Совета Шуры. Те, кто приобрел катарское гражданство, <…> должны быть исключены из избирательного процесса», — говорится в избирательном законе.

Аналогично дела обстоят и с самими кандидатами — для участия в выборах они должны иметь катарскую национальность и быть старше 30 лет. Помимо экспатов закон бьет и по представителям местных племен, которые сильно разнятся по национальному составу.

Так о своем недовольстве решениями властей уже заявило племя Аль-Мурра, которое существовало на территории страны еще до ее оформления в отдельное государство. По словам лидеров племени, закон, изданный властями эмирата, является «расистским».