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Продюсер Иосиф Пригожин пристыдил Безбородову за нападение на сына Стаса Пьехи
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин пристыдил Безбородову за нападение на сына Стаса Пьехи
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

Москва, 22 августа. Известный продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу громкого скандала связанного с нападением Ирины Безбородовой на семилетнего сына известного певца Стаса Пьехи.

Супруг певицы Валерии отметил, что на месте потерпевшей стороны он бы жестко наказал обидчика. Он уверен, что семье Пьехи ни в коем случае нельзя прощать Безбородову, которая применила силу к ребенку из-за детской шалости.

«Знаю Стаса как глубоко порядочного человека. Он помогает детям, взрослым... Стас никогда не пиарился на своей личной жизни. Если бы тронули моего сына, я бы вас своими руками задушил!» — отметил продюсер в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

Гостем канала стал муж нападавшей, футбольный арбитр Владислав Безбородов. Пригожин пристыди всю его семью отмечая, что в Европе за такое их лишили бы родительских прав.

«Она совершила преступление, за которое должна извиниться. А эта женщина пытается пиариться. Ей стыдно должно быть за то, что ребенка обидела!» — резко прокомментировал Иосиф Пригожин.

После инцидента виновница целый месяц хранила молчание, однако потом решила все же попросить прощение за содеянное. При этом бывшая жена Стаса Пьехи Наталья Горчакова не намерена прощать обидчика, резко отреагировав на обвинения.

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пригожин пьеха безбородова
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