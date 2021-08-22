Премьер Швеции намерен в ноябре уйти в отставку

Стокгольм, 22 августа. Премьер-министр Швеции Стефан Левен уйдет в отставку с поста в ноябре текущего года. Соответствующее заявление он сделал в своем летнем обращении в местечке Окерсберга.

Помимо этого, он подчеркнул, что покинет должность председателя Социал-демократической рабочей партии. Левен рассказал, что проинформировал о своем желании исполнительный комитет партии, а также председателя избиркома.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что критика в сторону главы военного ведомства Ллойда Остина не приведет к его отставке. Он не будет покидать пост на фоне критики его решений по ситуации в Афганистане.