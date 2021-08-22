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Премьер Швеции намерен в ноябре уйти в отставку

  /   Обновлено: 22 августа 2021 14:10
Политика
Премьер Швеции намерен в ноябре уйти в отставку
government.se  /  Пресс-служба правительства Швеции

Стокгольм, 22 августа. Премьер-министр Швеции Стефан Левен уйдет в отставку с поста в ноябре текущего года. Соответствующее заявление он сделал в своем летнем обращении в местечке Окерсберга.

Помимо этого, он подчеркнул, что покинет должность председателя Социал-демократической рабочей партии. Левен рассказал, что проинформировал о своем желании исполнительный комитет партии, а также председателя избиркома.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что критика в сторону главы военного ведомства Ллойда Остина не приведет к его отставке. Он не будет покидать пост на фоне критики его решений по ситуации в Афганистане.

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