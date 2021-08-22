Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 14:38
14:38
Политика
Меркель не будет участвовать в саммите "Крымской платформы"
14:37
Экономика
Путин призвал вернуть россиянам соцвыплаты, которые списали в счет погашения кредитов
14:37
Политика
Лавров заявил об отсутствии подвижек в действиях США после женевского саммита
14:36
Политика
Меркель на переговорах с Зеленским выступила в поддержку «нормандского формата»
14:34
Шоу-бизнес
Никита Джигурда предложил Владимиру Соловьеву выяснить отношения на ринге
14:33
Весь мир
Более 40 палестинцев ранены в столкновениях с армией Израиля на границе с сектором Газа
14:31
Армия
Новый беспилотный вертолет БВС-ВТ 450 презентовали на форуме «Армия-2021»
14:30
Армия
Странная форма российского боевого корабля «Новгород» удивила аналитика из США
14:29
Политика
Лидер сопротивления в Афганистане заявил о готовности к диалогу с талибами
14:27
Общество
Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом
Все новости

Отчим Владислава Галкина объяснил, что могло спасти звезду «Дальнобойщиков» от смерти
Шоу-бизнес
Отчим Владислава Галкина объяснил, что могло спасти звезду «Дальнобойщиков» от смерти
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 22 августа. Звезда сериала «Дальнобойщики» Владислав Галкин мог бы прожить долгую жизнь, если бы не алкогольная зависимость. Его отчим Борис Галкин уверен, что пасынка можно было еще спасти.

Известный российский актер последние годы прожил с актрисой Дарьей Михайловой. За 12 лет брака они так и не стали родителями, о чем очень жалеет Борис Галкин. Отчим покойного уверен, что пополнение в семье могло бы помочь артисту.

Звезда фильма «Мы из будущего» считает, что Михайлова могла больше уделять времени своей семье, и чуть меньше карьере, поскольку Владислав Галкин чувствовал себя одиноким, с чем справлялся с помощью алкоголя.

«Всякая женщина, если она в браке, в семье, должна проявлять себя в качествах, которые требуются от хозяйки дома. А кипучий, щедрый, огромный, как река Иртыш, талант Владислава требовал иного, как мне казалось, участия. Иногда я видел, что Влад испытывал мгновения одиночества», — поделился воспоминаниями гость студии НТВ.

В рамках программы «Секрет на миллион» Галкин-старший признался, что они с женой практически не участвовали в жизни актера, поскольку тот всегда был сильным состоявшимся мужчиной. Он никогда не плакался и открыто не признавался, что страдал.

«Никогда не плакался в жилетку, ничего не просил, но ему было одиноко. Думаю, что Влад хотел детей с Дарьей», — уверен Борис Галкин.

В студию шоу «Секрет на миллион» артист рассказал, что сестра покойного Владислава пропала и он не общался с ней с 2017 года. Последние годы она живет в полном одиночестве в Псковской области.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Отчим Владислава Галкина объяснил, что могло спасти звезду «Дальнобойщиков» от смерти
смерть галкин дальнобойщики Михайлова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru