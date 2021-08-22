Отчим Владислава Галкина объяснил, что могло спасти звезду «Дальнобойщиков» от смерти

Москва, 22 августа. Звезда сериала «Дальнобойщики» Владислав Галкин мог бы прожить долгую жизнь, если бы не алкогольная зависимость. Его отчим Борис Галкин уверен, что пасынка можно было еще спасти.

Известный российский актер последние годы прожил с актрисой Дарьей Михайловой. За 12 лет брака они так и не стали родителями, о чем очень жалеет Борис Галкин. Отчим покойного уверен, что пополнение в семье могло бы помочь артисту.

Звезда фильма «Мы из будущего» считает, что Михайлова могла больше уделять времени своей семье, и чуть меньше карьере, поскольку Владислав Галкин чувствовал себя одиноким, с чем справлялся с помощью алкоголя.

«Всякая женщина, если она в браке, в семье, должна проявлять себя в качествах, которые требуются от хозяйки дома. А кипучий, щедрый, огромный, как река Иртыш, талант Владислава требовал иного, как мне казалось, участия. Иногда я видел, что Влад испытывал мгновения одиночества», — поделился воспоминаниями гость студии НТВ.

В рамках программы «Секрет на миллион» Галкин-старший признался, что они с женой практически не участвовали в жизни актера, поскольку тот всегда был сильным состоявшимся мужчиной. Он никогда не плакался и открыто не признавался, что страдал.

«Никогда не плакался в жилетку, ничего не просил, но ему было одиноко. Думаю, что Влад хотел детей с Дарьей», — уверен Борис Галкин.

В студию шоу «Секрет на миллион» артист рассказал, что сестра покойного Владислава пропала и он не общался с ней с 2017 года. Последние годы она живет в полном одиночестве в Псковской области.