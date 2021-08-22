Лавров подтвердил выполнение заявлений «Талибана» по Афганистану

Москва, 22 августа. Москва наблюдает выполнение заявлений «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) по Афганистану. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ прокомментировал заявления талибов. По его словам, радикалы выдерживают ряд обещаний.

Речь идет об амнистии, окончании боевых действий и межафганском диалоге, пояснил Лавров. Такой комментарий глава МИД дал 22 августа на фоне прихода к власти «Талибана» в Афганистане.

Представители запрещенного в РФ движения ранее заявили о намерении встретиться с экс-губернаторами и чиновниками 20 из 34 провинций. Переговоры состоятся в ближайшие дни.

1 Организация запрещена на территории РФ.