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Лавров подтвердил выполнение заявлений «Талибана» по Афганистану

  /   Обновлено: 22 августа 2021 13:59
Политика
Лавров подтвердил выполнение заявлений «Талибана» по Афганистану
Global Look Press  /  PPI/Keystone Press Agency

Москва, 22 августа. Москва наблюдает выполнение заявлений «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) по Афганистану. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ прокомментировал заявления талибов. По его словам, радикалы выдерживают ряд обещаний.

Речь идет об амнистии, окончании боевых действий и межафганском диалоге, пояснил Лавров. Такой комментарий глава МИД дал 22 августа на фоне прихода к власти «Талибана» в Афганистане.

Представители запрещенного в РФ движения ранее заявили о намерении встретиться с экс-губернаторами и чиновниками 20 из 34 провинций. Переговоры состоятся в ближайшие дни.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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