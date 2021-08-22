Путин объяснил, как афганский кризис может отразиться на безопасности России

Москва, 22 августа. Безопасность России напрямую зависит от развития событий в Афганистане, заявил президент страны Владимир Путин.

Так он отреагировал на эскалацию напряженности в республике, которая обернулась захватом власти боевиками движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

По словам главы государства, в связи с происходящим в Афганистане есть угроза проникновения в Россию боевиков под видом беженцев. Он подчеркнул, что такой сценарий крайне важно не допустить.

Ранее замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что российские военные внимательно следят за событиями на территории Афганистана. В случае необходимости Москва готова задействовать необходимые силы и средства.

1 Организация запрещена на территории РФ.