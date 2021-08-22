Лавров сообщил о контактах с экс-президентом Афганистана Карзаем

Москва, 22 августа. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия начала поддерживать контакт с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

Несколько дней назад Хамид Карзай, возглавлявший Афганистан с 2004 по 2014 год, и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла прибыли в последнюю неподконтрольную боевикам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) провинцию Панджшер для переговоров с ее лидерами.

Накануне Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Пакистана Шах Мехмуд Куреши провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане. Они обратили внимание на необходимость оказать содействие межафганскому диалогу в рамках расширенной «тройки».

1 Организация запрещена на территории РФ.