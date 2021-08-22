Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 14:37
14:37
Экономика
Путин призвал вернуть россиянам соцвыплаты, которые списали в счет погашения кредитов
14:37
Политика
Лавров заявил об отсутствии подвижек в действиях США после женевского саммита
14:36
Политика
Меркель на переговорах с Зеленским выступила в поддержку «нормандского формата»
14:34
Шоу-бизнес
Никита Джигурда предложил Владимиру Соловьеву выяснить отношения на ринге
14:33
Весь мир
Более 40 палестинцев ранены в столкновениях с армией Израиля на границе с сектором Газа
14:31
Армия
Новый беспилотный вертолет БВС-ВТ 450 презентовали на форуме «Армия-2021»
14:30
Армия
Странная форма российского боевого корабля «Новгород» удивила аналитика из США
14:29
Политика
Лидер сопротивления в Афганистане заявил о готовности к диалогу с талибами
14:27
Общество
Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом
14:23
Весь мир
Первые парламентские выборы в истории Катара назначены на 2 октября
Все новости

Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом
Общество
Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 22 августа. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что страна готовит меры, которые будут направлены на защиту граждан за границей, в том числе в ближнем зарубежье.

Кроме того, Лавров добавил, что государство должно опираться на собственные силы, а не на внешних партнеров. Об этом министр иностранных дел сообщил на встрече президента РФ с представителями партии «Единая Россия».

Ранее Лавров сказал, что западные страны пытаются приложить все усилия, чтобы внешние условия для развития России не были достаточно благоприятными. По его словам, в линии на сдерживание России используется историческая память.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом
россия лавров защита
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru