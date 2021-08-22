Лавров заявил, что Россия готова защитить соотечественников за рубежом

Москва, 22 августа. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что страна готовит меры, которые будут направлены на защиту граждан за границей, в том числе в ближнем зарубежье.

Кроме того, Лавров добавил, что государство должно опираться на собственные силы, а не на внешних партнеров. Об этом министр иностранных дел сообщил на встрече президента РФ с представителями партии «Единая Россия».

Ранее Лавров сказал, что западные страны пытаются приложить все усилия, чтобы внешние условия для развития России не были достаточно благоприятными. По его словам, в линии на сдерживание России используется историческая память.