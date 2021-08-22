Путин: МИД России действует в национальных интересах страны

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин заявил, что министерство иностранных дел действует очень прагматично в национальных интересах страны.

Российское дипломатическое ведомство, отметил глава государства, занимает очень активную и наступательную позицию. Однако иногда приходится напоминать Сергею Лаврову, что он - не глава Минобороны, в шутливой форме подметил Путин.

«Иногда мне приходится напоминать — вижу, что Сергей Викторович заулыбался, — что он не министр обороны, а министр иностранных дел. Но оно [ведомство] действует очень прагматично в национальных интересах страны», — подчеркнул президент.

Владимир Путин проводит встречу с представителями «Единой России». На съезде партии российский лидер ранее согласился обсудить идею министра иностранных дел о создании в РФ Дня поисковика.