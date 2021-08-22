Президент Туниса уволил генсека антикоррупционной комиссии

Тунис, 22 августа. Президент Каис Саид отстранил от должности генерального секретаря Национальной антикоррупционной комиссии (NACC), чтобы защитить орган от утечки или уничтожения конфиденциальной информации о взяточничестве, а также об имуществе граждан.

«Издал указ о прекращении обязанностей Анвара Бен Хассана», — отметил лидер североафриканской страны.

Согласно заявлению, Каис Саид распорядился назначить временного руководителя, который ответит за административные и финансовые вопросы органа. В пятницу, 20 августа, полицейские прибыли в штаб-квартиру комиссии по борьбе с коррупцией и вывели сотрудников, а после арестовали бывшего главу NACC Шауки Табиба.

«Группа безопасности перед дверью моей квартиры сообщила, что министерство внутренних дел решило поместить меня под домашний арест в явное нарушение конституционно и юридически гарантированных прав», — подчеркнул экс-руководитель в Facebook.

Решение президента вызвало споры в стране между теми, кто поприветствовал такие шаги и осудил. Политиков и правозащитников скорее удивили действия Каиса Саида, поскольку тунисский лидер не назвал точные причины и не огласил подробности.

Созданная в ноябре 2011 года Национальная антикоррупционная комиссия хранит конфиденциальные данные, например, жалобы о взяточничестве, поэтому любая попытка распространить личную информацию считается преступлением и карается законом. Так, NACC защищает и осведомителей, работающих в интересах органа.

«Необходимо знать причины такого шага, тем более что в дополнение к информаторам, которые защищены законом, там имеются данные, связанные с имуществом тунисцев и должностных лиц, включая президента. Мотив эвакуации штаб-квартиры нужно разъяснить обществу», — считает местный депутат.

Предположительно, глава страны хочет перевести NACC под судебный контроль, хотя бы косвенный, чтобы защитить орган по борьбе с коррупцией и незаконным обогащением. Кроме того, Каис Саид мог предотвратить шантаж и торг со стороны противников, особенно тех, кого преследуют за подозрения во взяточничестве.

Однако тунисцы сомневаются в независимости комиссии и в отсутствии приверженности повесткам дня правящих партий. Наблюдатели подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается орган из-за конфликтов и использования коррупции для сведения счетов.

«NACC — конституционный орган, пользующийся полной независимостью от политических решений и являющийся одним из наиболее чувствительных и опасных из-за широкого доступа к секретам и личным данным большого числа граждан», — объяснил правозащитник.

По его словам, комиссия хранит сведения об осведомителях, что ставит под вопрос безопасность и не исключает вероятность репрессий. Аналогичная ситуация с конфиденциальной информацией бизнесменов, политиков и высокопоставленных чиновников.

NACC остается предметом споров и конфликтов между многими сторонами, учитывая, что президент начинает активно бороться с коррупцией. Каис Саид, возглавивший страну в 2019 году, обещал преследовать в судебном порядке любого, кто криминализировал тунисский народ или украл у нации деньги.