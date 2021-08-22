Путин заявил о необходимости оформить предложения Шойгу по развитию Сибири

Москва, 22 августа. Президент России Владимир Путин отметил необходимость в подготовке и оформлении предложений главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, касающихся развития Сибири.

Предложения по развитию Сибири, выдвинутые министром обороны РФ Сергеем Шойгу, необходимо подготовить и оформить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, новый сибирский город может появиться на границе двух регионов — Хакасии и Красноярского края. Его планируют построить с нуля на территории Минусинской котловины.