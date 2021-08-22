Лавров заявил, что Запад пытается максимально усложнить внешние условия для развития РФ

Москва, 22 августа. Западные страны делают все, чтобы усложнить внешние условия для развития Российской Федерации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в линии на сдерживание России используется историческая память. Кроме того, Лавров добавил, что государство должно опираться на собственные силы, а не на внешних партнеров.

Ранее российский министр иностранных дел прокомментировал готовность страны принимать беженцев из Афганистана. По словам главы внешнеполитического ведомства России, Москва будет руководствоваться международным гуманитарным правом в этом вопросе.